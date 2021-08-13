مصدر في الخارجية: من المستحسن خفض حصة الدولار في الاحتياطي الوطني الروسي

قال مصدر في الخارجية الروسية، إنه "من المستحسن الاستمرار في خفض حصة الدولار في الاحتياطيات المالية الدولية لروسيا".

ونوه المصدر، بأن ذلك سيسمح بتفادي حدوث مشاكل في الاقتصاد الروسي، بسبب الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وذكر المصدر، أنه يمكن استبدال الدولار الأمريكي بعملات أخرى - في المجالين الوطني والإقليمي، وفي المستقبل، يمكن على الأرجح، استبداله ببعض الأصول الرقمية.

وأشار المصدر، إلى أن حلول الذكرى السنوية الخمسين لإلغاء نظام "بريتون وودز"، يدفع للتفكير في ضرورة تطوير السياسات النقدية للبنوك المركزية في العالم، ويؤكد التناقض الواضح في المحافظة على المركز المهيمن للدولار في الاقتصاد العالمي رغم عدم وجود ما يضمنه.

وقال المصدر: "الوضع الحالي في الاقتصاد الأمريكي يشبه إلى حد ما كان عليه في فترة السبعينيات. لقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2020 بنسبة 3.5٪ - وهذا هو أكبر انخفاض منذ عام 1946. ونما العجز في الميزان التجاري إلى 678.7 مليار دولار (+17.7٪) ، متجاوزا الحد الأقصى السابق لأزمة 2008 . من الناحية العملية، يمكن التحدث عن انخفاض قدره 60 ضعفا في القوة الشرائية للعملة الأمريكية، والذي رافقه تراكم أكبر للدين الوطني".

وشدد المصدر في الخارجية الروسية، على أن استمرار واشنطن في زيادة حجم كتلة الدولارات بشكل غير خاضع للرقابة، بات يعتبر مشكلة عالمية.

المصدر: تاس