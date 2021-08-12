قطر تعلن تحقيق فائض في الميزانية وتكشف الأسباب

أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم الخميس، أن فائض الميزانية في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 3.8 مليار ريال (1.04 مليار دولار).

وذكرت الوزارة في بيان أن قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حققت إيرادات 50.1 مليار ريال في الفترة من أبريل 2021 إلى يونيو 2021.

وجاء ذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط عن السعر المدرج في الميزانية، إلى جانب تحصيل ضريبة على دخل الشركات في أبريل 2021.

وأضافت الوزارة القطرية، أن الإنفاق بلغ 46.2 مليار ريال خلال الشهور الثلاثة حتى 30 يونيو 2021.

المصدر: رويترز