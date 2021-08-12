وزيرة الصناعة المصرية تكشف سبب عدم القدرة على منع الـ"توكتوك"

أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أنه لا يمكن منع تواجد الـ"توكتوك" في مصر لأن هناك حوالي 3 ملايين مركبة في مصر تطعم 3 ملايين أسرة.

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وأضافت وزيرة الصناعة، خلال تصريحات تلفزيونية أنه أمام كل هذه الأعداد من الأسر، لا تستطيع أن تخرج وتصدر قرارا لتمنع وجود الـ"توكتوك"، بحجة أنه وسيلة نقل غير حضارية أو ليست آمنة.

وأوضحت الوزيرة، أن التوكتوك بالفعل يمثل وسيلة تنقل هامة جدا وحيوية بالنسبة لفئة ليست بالقليلة من المواطنين المصريين، مؤكدة أن هناك عددا من القرى والمدن والأحياء لا يمكن الاستغناء عن هذه المركبة بها.

وأشارت نيفين جامع، إلى أن الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بمواطني الريف والقرى، وتعمل بشكل جاد في صناعة حياة كريمة لمواطنيها بتلك المناطق، قائمة على استخدام وسيلة مواصلات آمنة، ولأن الدولة لا تجد نسبة الأمان الكافية التي يستحقها مواطنيها بالتوكتوك غير المرخص، لهذا عملنا على حصر أعداد غير المرخص منه.

وأردفت وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة حين وجدت أن تكلفة الترخيص مرتفعة إذ تصل إلى 5 آلاف جنيه في السنة الواحدة، نسقت مع وزارة الداخلية لتخفيض قيمة بعض الرسوم الخاصة بالتراخيص، حتى نستطيع الوصول إلى مبلغ معقول، وألا تتخطى تكلفة إصدار التراخيص مبلغ الـ3 آلاف جنيه بحد أقصى.

ونوهت الوزيرة، إلى أن عملية فحص كل توكتوك للحصول على الترخيص مسؤولية وزارة الداخلية، وهي من ستحدد إذا كان يصلح للترخيص من عدمه.

وأوضحت نيفين جامع، أن الوزارة أيضا تعمل على برنامج بالتنسيق مع وزارة المالية يتيح لأي مواطن يمتلك توكتوك ولا يرغب في إصدار تراخيص له طالما تنطبق عليه بعض الشروط ستعلن عنها الوزارة لاحقا، باستبداله بسيارة فان، لافتة إلى أن هذا البرنامج يشبه برنامج إحلال السيارات الجديدة بدلا من المتقادمة؛ إذ سيحصل المواطن على تلك السياراة بالتقسيط، كما نضمه إلى مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتقسيط على مدار 7 سنوات وبسعر فائدة لا يتجاوز حد الـ3%.

المصدر: الوطن