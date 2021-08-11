وكالة: تدفقات الغاز الروسي إلى الصين سترتفع بأكثر من 50% بنهاية العام

توقع مسؤول في شركة صينية لنقل النفط أن يرتفع المعدل اليومي لتدفقات الغاز الطبيعي الروسي في خط أنابيب إلى الصين بأكثر من 50 في المئة نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مسؤول في شركة خطوط الأنابيب الصينية (بايب تشاينا) أن المعدل اليومي الحالي يبلغ 28 مليون متر مكعب، وسيرتفع إلى 43 مليون متر مكعب بنهاية العام، وأضاف أن ذلك سيضمن إمدادات الشتاء والربيع بما يشمل دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير القادم.

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وكانت سلطات الجمارك الصينية أعلنت أمس أن الصين استوردت أكثر من 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر "الممر الشرقي" لخط أنابيب الغاز الطبيعي بين الصين وروسيا منذ تشغيله في ديسمبر عام 2019.

ويبلغ طول الخط العابر للحدود 3 آلاف كيلومتر في روسيا، و5111 كيلومترا في الصين.

وأكملت الصين القطاعين الشمالي والأوسط من خط الأنابيب، ومن المنتظر أن ينجز القطاع الجنوبي بحلول عام 2025، ما يسمح للمشروع بالوصول إلى طاقته المزمعة البالغة 38 مليار متر مكعب سنويا.

المصدر: "رويترز" + "شينخوا"