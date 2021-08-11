مسؤول: قناة السويس تشهد عبور 82 سفينة بإجمالي حمولات صافية 4.7 مليون طن

صرح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الأربعاء، عبور 82 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.7 مليون طن.

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وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 39 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.1 مليون طن، فيما عبرت 43 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.6 مليون طن.

وتصدرت حركة الملاحة، اليوم الأربعاء، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MUNKEBO MAERSK بحمولة كلية 200 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات HMM STOCKHOLM التي ترفع علم بنما على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية 240 ألف طن، في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى أسبانيا.

وأكد رئيس الهيئة على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة اليومية في القناة، تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي، وأنها دائما ما تكون الخيار الأول للخطوط الملاحية العالمية.

وشدد رئيس الهيئة على أن تطوير المجرى الملاحي للقناة يتصدر أجندة العمل خلال الفترة المقبلة، من خلال المضي قدما نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، وفقا للجدول الزمني المحدد، واستكمال إنشاء مجموعة من جراجات السفن على القناة الجديدة لرفع قدرة القناة على التعامل مع الظروف الطارئة المحتملة.

المصدر: RT