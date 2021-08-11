كبرى وسائل الإعلام الروسية تطلع على ضوابط السلامة الصحية في المنتجعات السياحية المصرية (صور)

وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة وفدان من ممثلي أهم وسائل الإعلام الروسية، للتعرف على ضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنتجعات السياحية المصرية، والترويج للمقصد السياحي المصري.

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كذلك تهدف الخطوة لتسليط الضوء على استئناف الحركة الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية، واستقبال الغردقة وشرم الشيخ عددا من الرحلات القادمة من روسيا خلال اليومين الماضيين.

وقد قام أعضاء مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينتي شرم الشيخ والغردقة باستقبال الوفدين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية باللغة الروسية للوفدين.

وأشار ماجد أبو سديرة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة إلى أن تلك الزيارة ستساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري، مما سيساعد بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الروس الوافدين إلى مصر، هذا بالإضافة إلى الأنشطة الترويجية التي ستقوم الهيئة بتنفيذها خلال الفترة الحالية في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

من جهته قال مدير مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بشرم الشيخ، إسلام نبيل، إن الوفد الإعلامي الروسي، الذي يزور حاليا مدينة شرم الشيخ، قام بعدد من الجولات التفقدية ببعض الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة، وعقد لقاءات مع ممثلي إدارات هذه الفنادق، وتعرف على الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبقها بهذه المنشآت، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع بعض السائحين الروس داخل الفنادق، الذين أعربوا عن سعادتهم بالعودة إلى مصر مرة أخرى والاستمتاع بشواطئها المشمسة وجوها الدافئ ومياة البحر الأحمر الصافية وبالطبيعة البحرية له الثرية بالشعاب المرجانية الملونة والأسماك المتنوعة.

وأضاف إسلام نبيل أن الوفد الروسي قام أيضا بجولة بمدينة شرم الشيخ تضمنت ميدان السلام والممشى السياحي بالسوق التجارية ومسجد الصحابة، كما قام أعضاء الوفد بتسجيل بعض اللقاءات الصحفية مع أصحاب المحلات والبازارات.

RT

RT

RT

المصدر: RT