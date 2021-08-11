كم ستدر قناة السويس في العام المالي الحالي؟
تستهدف الحكومة المصرية زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس في العام المالي الحالي، وذلك بعد تراجعه في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لخطة العام المالي 2021 - 2022 فإنه من المستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5.6% ليرتفع الناتج من 93.9 مليار جنيه عام 2020 - 2021 إلى 99.23 مليار جنيه.
وليتجاوز بذلك الناتج المحقق قبل وقوع جائحة فيروس كورونا عام 2018 - 2019، حيث بلغ 90.64 مليار جنيه.
ونستعرض فيما يلى تطور الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس (بالأسعار الثابتة) خلال الفترة من 2018-2019 إلى 2021-2022:
- عام 2018-2019 بلغ نحو 90.64 مليار جنيه.
- عام 2019-2020 بلغ نحو 95.18 مليار جنيه.
- عام 2020-2021 انخفض إلى 93.94 مليار جنيه.
- عام 2021-2022 مستهدف أن يصعد إلى نحو 99.23 مليار جنيه.
المصدر: اليوم السابع