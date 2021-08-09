بيل غيتس يفقد مرتبته كرابع أغنى شخص في العالم

فقد مؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير الأمريكي بيل غيتس مرتبته كرابع أغنى شخص في العالم، بعد أن نقل جزءا من أسهمه إلى طليقته ميليندا فرينش غيتس.

وبحسب "فوربس" تراجع غيتس إلى المرتبة الخامسة بثروة تقدر بـ129.6 مليار دولار، مبينة أن شركة استثمار غيتس، Cascade Investment LLC، نقلت ما يقرب من 2.4 مليار دولار من الأسهم إلى ميليندا.

وبعد أن أعلن الزوجان السابقان لأول مرة عن انفصالهما في مايو الماضي، قام بيل بتحويل ما قيمته 3.2 مليار دولار من الأسهم إلى ميليندا.

وتلقت ميليندا 3.3 مليون سهم من AutoNation AN ، بقيمة حوالي 392 مليون دولا، وأصبحت تمتلك 8.8٪ من شركة بيع السيارات بالتجزئة في فلوريدا.

كما نقلت Cascade 2.8 مليون سهم من شركة Deere & Co. DE لتصنيع المعدات الزراعية بقيمة مليار دولار و9.5 مليون سهم من الشركة الوطنية الكندية للسكك الحديد، والتي تبلغ قيمتها الآن مليار دولار.

المصدر: "فوربس"