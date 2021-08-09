خبير اقتصادي يعلق على عودة السياحة الروسية لمصر

علق الخبير الاقتصادي هاني أبو االفتوح على عودة السياحة الروسية لمصر، مشيرا إلى أهمية ذلك في ظل الإيرادات التي تدر بها السياحة على الميزانية المصرية.

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وقال الخبير: "سيكون لعودة السياحة الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة تأثير إيجابي على قطاع السياحة والاقتصاد المصري ككل باعتبار أن السياحة تساهم بنحو 15% من الناتج القومي في مصر، كما تستفيد عدة صناعات مرتبطة بها وتخلق فرص عمل جديدة. كذلك تعد السياحة مصدر رئيسي للنقد الأجنبي".

وأعرب عن أمله في أن تكون عودة الرحلات السياحية من روسيا سببا في جذب السياحة من عدد من الأسواق الأخرى لاستئناف حركة السياحة إلى مصر.

وفي أبريل الماضي، اتفقت موسكو والقاهرة، على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.

واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيساهم في تعزيز السياحة في مصر، فقبل تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدرا رئيسيا للسياحة في مصر، التي تدر مليارات الدولارات على الخزينة المصرية.

وكانت موسكو قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2015، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.

المصدر: RT