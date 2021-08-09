وزارة المالية الروسية تكشف عن حجم إنتاج الذهب في البلاد

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، أن إنتاج الذهب في روسيا انخفض في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 1.87% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن إنتاج الذهب، بكافة أنواعه، في الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2021 بلغ 102.36 طن، بانخفاض نسبته 1.87% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعن التفاصيل، أوضحت البيانات أن إنتاج الذهب الصافي المستخرج في روسيا بلغ في الفترة المذكورة 83.7 طن مقابل 86.38 طن تم إنتاجها في الأشهر الخمسة الأولى من 2020.

كذلك بلغ إنتاج الذهب المصاحب 6.14 طن في الفترة من يناير حتى مايو 2020، مقابل 6.79 طن في الفترة ذاتها من العام 2020، فيما بلغ إنتاج الذهب الثانوي 12.52 طن في الفترة المذكورة من 2021 مقابل 11.14 طن في الفترة المقابلة من 2020.

المصدر: برايم