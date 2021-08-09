بعد الغردقة.. شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران مباشرة من روسيا بعد انقطاع دام 6 سنوات

يستقبل منتجع شرم الشيخ المصري، الثلاثاء، أول طائرة ركاب لسائحين قادمة من روسيا في رحلة مباشرة، وذلك بعد انقطاع دام مدة 6 سنوات.

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وستكون الرحلة قادمة من العاصمة الروسية موسكو، وتأتي في إطار جهود استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر. حيث اتفقت موسكو والقاهرة، في أبريل الماضي، على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.

واستقبل منتجع الغردقة صباح اليوم الاثنين أولى الرحلات الجوية لشركة "مصر للطيران" القادمة من موسكو، وحملت الرحلة رقم MS724 التي جرت بواسطة طائرة "إيرباص 300-A330"، على متنها 300 سائح روسي، وتعد الرحلة إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، كما تم استقبال الركاب بالورود وتوزيع هدايا تذكارية عليهم بهذه المناسبة.

وفى هذا السياق أكد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، أنه لأول مرة تقوم "مصرللطيران" بتشغيل "رحلات منتظمة مباشرة بين موسكو وكل من مطاري الغردقة وشرم الشيخ، تزامنا مع قرار عودة تشغيل الرحلات الجوية السياحية بين مصر وروسيا، وذلك بجانب رحلاتنا اليومية بين القاهرة وموسكو، مما يساهم بشكل كبير فى توفير خدمات وخيارات سفر جديدة تعمل على جذب عدد أكبر من المسافرين والسائحين القادمين من روسيا إلى مصر".

وأضاف أن شركة مصر للطيران سوف تسير 4 رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى الغردقة، كما تسير مصرللطيران 3 رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ بطراز الايرباص A330-300 الذي يسع لعدد 301 راكب وذلك لاستيعاب الطلب المتوقع من السائحين الروس على المقاصد السياحية المصرية.

المصدر: RT