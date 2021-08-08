الجزائر تعتزم بيع حصص في البنوك والشركات الحكومية

ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر حكومته اليوم الأحد ببيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية، في إطار إصلاحات طال انتظارها.

وهذه هي أول مرة يتحدث فيها تبون عن خطوات ملموسة يتعين على الحكومة اتخاذها، بعد أن وعد فيما مضى بإصلاح الاقتصاد لكن دون الخوض في التفاصيل.

وتستهدف الإصلاحات خفض الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60 في المئة من ميزانية الجزائر و94 في المئة من مجمل إيرادات صادراتها.

وحالت البيروقراطية ونقص الاستثمارات، خاصة من الشركات الأجنبية، دون أن تتمكن الجزائر من تطوير قطاعاتها غير النفطية رغم الوعود.

وقالت الرئاسة في بيان بعد اجتماع للحكومة رأسه تبون إن الخطة تستهدف "إيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية، بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري".

ولدى الجزائر ستة بنوك حكومية، تحوز نحو 95 في المئة من مجمل الأصول المصرفية.

المصدر: "رويترز"