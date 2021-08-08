أرباح "أرامكو" السعودية ترتفع في الربع الثاني متجاوزة التوقعات

أعلنت شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط، اليوم الأحد، ارتفاع صافي أرباحها للربع الثاني من العام لنحو أربعة أمثالها في الفترة ذاتها قبل عام، بفضل ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب.

وارتفع صافي الربح إلى 95.47 مليار ريال (25.46 مليار دولار) في ربع السنة الحالية المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، من 24.62 مليار ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع محللون ربحا صافيا قدره 23.2 مليار دولار، وفقا لمتوسط تقديرات خمسة محللين.

وارتفعت أرباح النصف الأول من العام بـ 103% لتصل إلى 177 مليار ريال.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح الفصلية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام، وارتفاع الريع على إنتاج النفط الخام.

كما أعلنت أرامكو السعودية عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2021.

المصدر: رويترز، cnbcarabia.com

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