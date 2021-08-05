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الخطوط الجوية القطرية توقف تشغيل 13 طائرة "إيرباص إيه 350"

مال وأعمال

الخطوط الجوية القطرية توقف تشغيل 13 طائرة
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قالت الخطوط الجوية القطرية إنها أوقفت تشغيل 13 طائرة "إيرباص" من طراز "إيه 35 " بناء على تعليمات من هيئة تنظيم الطيران في قطر.

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وأضافت الخطوط الجوية القطرية أن التوقيف جاء بسبب تدهور حالة السطح الموجود أسفل طلاء الطائرة بأسرع من المتوقع.

ودب خلاف لهذا السبب بين شركة الطيران المملوكة للدولة وشركة صناعة الطائرات الأوروبية، بعد أن قالت الشركة القطرية هذا العام إنها لن تستلم طلبيات من "إيه350" حتى يتم حل المشكلة.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في بيان "في ضوء التطورات الأخيرة نتوقع أن تتعامل شركة (إيرباص) مع هذا الأمر بالاهتمام المرجو".

المصدر: "رويترز"

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