روسيا.. ما السبب وراء عدم توظيف الباحثين عن عمل رغم وجود شواغر؟

كشفت بيانات لمواقع توظيف في روسيا عن أسباب فشل باحثين عن عمل في العثور على وظيفة، رغم توفر الشواغر في سوق العمل.

وأظهرت بيانات منصات البحث عن عمل مثل hh.ru أن السبب الأكثر شيوعا لعدم قبول التوظيف هو الراتب، حيث يريد الباحثون عن العمل الحصول على راتب أعلى من المذكور في الشواغر.

كذلك أشارت البيانات إلى أسباب أخرى يرفض أرباب العمل بموجبها توظيف باحثين عن عمل، من هذه الأسباب العمر أو القومية أو الجنس.

المصدر: نوفوستي