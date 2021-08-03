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إدارة بايدن تراجع عقود إيجار النفط والغاز في محمية ألاسكا البرية

مال وأعمال

إدارة بايدن تراجع عقود إيجار النفط والغاز في محمية ألاسكا البرية
Reuters Ho New
محمية ألاسكا البرية في الولايات المتحدة
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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستبدأ مراجعة بيئية جديدة لعقود إيجار النفط والغاز في محمية للحياة البرية في ألاسكا.

وجاء في بيان عن الإدارة الأمريكية، أن "المراجعة ستعالج أوجه القصور التي جرى تحديدها في تحليل أجريت أثناء إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب".

وتأتي الخطوة التي كانت "متوقعة" بعد شهرين من تعليق إدارة بايدن عقود الإيجار التسعة في المحمية الوطنية للحياة البرية القطبية في ألاسكا، لحين "إجراء تحليل بيئي".

وتعهد بايدن، أثناء حملته الانتخابية بحماية المنطقة البكر التي تبلغ مساحتها 19.6 مليون فدان، وهي موطن للدببة القطبية والوعول ومجموعة كبيرة من الحيوانات البرية الأخرى والطيور المهاجرة.

المصدر: "رويترز"

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