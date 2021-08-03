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الإمارات.. وزارة الموارد البشرية تعرف بأنواع تصاريح العمل في البلاد (فيديو)

مال وأعمال

الإمارات.. وزارة الموارد البشرية تعرف بأنواع تصاريح العمل في البلاد (فيديو)
Reuters AHMED JADALLAH
دبي
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نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، مقطع فيديو على حسابها في "تويتر"، بينت من خلاله أنواع تصاريح العمل في البلاد.

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وقالت الوزارة في "تويتر":  تصدر وزارة الموار البشرية والتوطين 10 أنواع من تصاريح العمل.. تستطيع المنشآت بموجبها اختيار ما يناسبها من هـذه التصاريح لتوظيف عاملين لديها وبما يلبي احتياجاتها".

وأضافت: "يمكنكم الكتابة لنا في التعليقات لأية استفسارات".

وعرضت في مقطع الفيديو أن تصاريح العمل في الإمارات تنقسم كالآتي:

- تصريح عمل لبعض الوقت.

- تصريح عمل لعامل خارج الدولة.

- تصريح عمل مهمة.

-  تصريح عمل  لمن هم على إقامة ذويهم.

-  تصريح عمل جزئي.

-  تصريح عمل انتقال.

-  تصريح عمل مواطن / أبناء دول التعاون.

-  تصريح عمل حدث.

-  تصريح تدريب وتشغيل الطالب.

-  تصريح عمل مؤقت.

المصدر: RT

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