الإمارات.. وزارة الموارد البشرية تعرف بأنواع تصاريح العمل في البلاد (فيديو)
نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، مقطع فيديو على حسابها في "تويتر"، بينت من خلاله أنواع تصاريح العمل في البلاد.
وقالت الوزارة في "تويتر": تصدر وزارة الموار البشرية والتوطين 10 أنواع من تصاريح العمل.. تستطيع المنشآت بموجبها اختيار ما يناسبها من هـذه التصاريح لتوظيف عاملين لديها وبما يلبي احتياجاتها".
وأضافت: "يمكنكم الكتابة لنا في التعليقات لأية استفسارات".
وعرضت في مقطع الفيديو أن تصاريح العمل في الإمارات تنقسم كالآتي:
- تصريح عمل لبعض الوقت.
- تصريح عمل لعامل خارج الدولة.
- تصريح عمل مهمة.
- تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم.
- تصريح عمل جزئي.
- تصريح عمل انتقال.
- تصريح عمل مواطن / أبناء دول التعاون.
- تصريح عمل حدث.
- تصريح تدريب وتشغيل الطالب.
- تصريح عمل مؤقت.
تصدر #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين 10 أنواع من تصاريح العمل، تستطيع المنشآت بموجبها اختيار ما يناسبها من هـذه التصاريح لتوظيف عاملين لديها وبما يلبي احتياجاتها. يمكنكم الكتابة لنا في التعليقات لأية استفسارات #الإمارات#حكومة_الإماراتpic.twitter.com/pjdI8MtOxc— MOHRE_UAE وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) August 2, 2021
المصدر: RT