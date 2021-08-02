استطلاع يرجح إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة

رجح استطلاع أجرته "رويترز" أن يبقي بنك مصر المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة في اجتماعه يوم الخميس دون تغيير، في ظل الحذر من خفض معدلات الفائدة وسط ضغوط تضخمية متزايدة.

وأجمع الخبراء الخمسة عشر الذين استطلعت "رويترز" آراءهم على أن المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

ومعدل الإقراض عند 9.25 في المئة في حين أن سعر الإيداع عند 8.25 في المئة منذ نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2014.

وقفز تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 4.9 بالمئة في يونيو، ارتفاعا من 4.8 في مايو، وهو ارتفاع أبطأ مما توقعه المحللون. وظل الرقم أقل من النطاق الذي يتراوح من خمسة إلى تسعة في المئة والذي حدده البنك المركزي في ديسمبر.

وخفض البنك أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في كل من نوفمبر وسبتمبر بعد أن خفضها 300 نقطة أساس في مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"