نتائج تخالف التوقعات.. بيانات قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة

واصل قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي النمو في يوليو 2021، لكن بوتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي متضررا من زيادة حادة في الإنفاق على الخدمات واستمرار نقص في المواد الخام.

وقال معهد إدارة المعروض، اليوم الاثنين، إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد هبط إلى 59.5 نقطة الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يناير 2021، من 60.6 نقطة في يونيو 2021.

وتشير قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.9 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر قليلا إلى 60.9 نقطة.

وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي تسارعا حادا في الإنفاق على الخدمات في أكبر اقتصاد في العالم في الربع الثاني من 2021 مما ساعد في رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي فوقه ذروته السابقة على جائحة فيروس كورونا، والتي سجلها في الربع الرابع من 2019.

المصدر: رويترز