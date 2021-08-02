شركة إماراتية مدعومة من إسرائيل توسع نشاطها ليشمل تركيا

أفادت شركة "فينيكس" للسكوتر الكهربائي التي مقرها الإمارات، والمدعومة بتمويل رأسمال مخاطر إسرائيلي، بأنها استحوذت على شركة السكوتر التركية "بي.إيه.إل.إم "مقابل 5 ملايين دولار.

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وأوضح جايديب دانوا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"فينيكس" أنه "تم جمع أموال إضافية لم يتم الكشف عنها منذ ذلك الحين، وأن فينيكس تهدف إلى جمع أموال من المستوى الأول في وقت لاحق من هذا العام"، مشيرا إلى أن الانتقال إلى تركيا، التي صيفها معتدل الحرارة، سيساعد في تعويض أثر تراجع وتيرة استئجار السكوتر في حر الخليج القائظ في منتصف العام"، حيث أن "فينيكس" تعمل أيضا في البحرين، التي طبعت بالمثل العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر الماضي، وفي قطر والسعودية، اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأشار جايديب دانوا إلى أن "دبي حظرت في مارس 2019 على الشركات تأجير السكوتر الكهربائي مع تحديثها للوائح، وسنت تركيا في أبريل لائحة للسكوتر الكهربائي، وهو ما شجع على الاستحواذ على "بي.إيه.إل.إم"، إذ أن "فينيكس تقدم في بلدان مختلفة سكوتر كهربائي مشترك، وهي أول اشتراكات خاصة للسكوتر الكهربائي في المنطقة، وأطلقت خدمة توصيل البقالة في عشر دقائق بأبوظبي، للاستفادة من أوقات انخفاض عمل أسطولها وتعزيز الربحية".

وأكد دانوا أن "الشركة تأمل أيضا في تقديم أنواع أخرى من المركبات هذا العام"، إذ أنه بقرابة عشرة آلاف سكوتر كهربائي في 13 مدينة، فإن فينيكس لها أكبر أسطول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أول شركة إماراتية ناشئة تحصل على تمويل رأسمال مخاطر إسرائيلي بعدما طبع البلدان العلاقات في سبتمبر الماضي، إذ تلقت 3.8 مليون دولار من شركة "مانيف موبيليتي" لرأس المال المخاطر، ومقرها إسرائيل في إطار تمويل أولي بخمسة ملايين دولار، بحسب "رويترز"

المصدر: "رويترز"