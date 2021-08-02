هيئة التقييس الخليجية ترحب بإصدار مواصفات قياسية مشتركة مع روسيا

أعلن رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، سعود بن ناصر الخصيبي، ترحيب الهيئة برفع مستوى التبادل التجاري مع روسيا والعمل على دعم كافة أنشطة التقييس التي تسهم في ذلك.

وقال الخصيبي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تتمتع روسيا بعلاقات مباشرة وقوية مع الدول الأعضاء في إطار العلاقات الثنائية بين هذه الدول، وعند الحديث عن الجهات المناظرة، فإن جهاز التقييس الروسي وأجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، يعملون ضمن منظومة التقييس الدولية. ومن هنا ترحب الهيئة بأي جهود لوضع خطط مستقبلية لإصدار مواصفات قياسية مشتركة، ومواءمة المواصفات القياسية للجانبين، ضمن خطط اللجان الفنية الخاصة في مختلف القطاعات ومنها قطاع الغذاء والمنتجات الزراعية".

وأضاف الخصيبي أن "هيئة التقييس الخليجية تعمل لدعم أنشطة التقييس التي تهدف لتسهيل وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وبين الدول الأعضاء (الإمارات، مملكة البحرين، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت) والعالم الخارجي بما فيها جمهورية روسيا الاتحادية في ضوء مبادئ منظمة التجارة العالمية واتفاقية المعوقات الفنية للتجارة واتفاقية التدابير الصحية".

المصدر : سبوتنيك