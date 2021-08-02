برلماني أوكراني: قطاع الطاقة في البلاد يعاني من أزمة منهجية وسنعتمد على روسيا

قال ميخائيل فولينيتس عضو لجنة الطاقة في برلمان أوكرانيا، إن قطاع الطاقة في البلاد يعاني من أزمة منهجية، لذلك ستعتمد أوكرانيا في المستقبل القريب على إمدادات الكهرباء من روسيا.

وأضاف فولينيتس، الذي يشغل كذلك منصب رئيس النقابة المستقلة لعمال المناجم: "نحن ندخل في أزمة طاقة منهجية، وللأسف، سنعتمد على إمدادات الكهرباء من روسيا وبيلاروس. هذا أمر واضح لا لبس فيه بالفعل".

Депутат Рады заявил о зависимости Украины от электроэнергии из Россииhttps://t.co/6ar4KEgwDhpic.twitter.com/0hW68FyU44 — РИА Новости (@rianru) August 2, 2021

ووفقا للبرلماني، يبلغ احتياطي الفحم في محطات الطاقة الحرارية في البلاد نحو 800 ألف طن، فيما تبلغ الحاجة إلى ثلاثة ملايين طن.

وزعم فولينيتس، بأنه لا يتم تجديد الاحتياطيات المذكورة، بسبب رفع الحظر عن استيراد الكهرباء الروسية في عام 2019.

وقال: "هذه حرب هجينة. المناجم الأوكرانية توقفت عن العمل، ووحدات التوليد في محطات الطاقة الحرارية تتوقف، وتكبدت خسائر فادحة".

وأضاف فولينتس، أن أحد أسباب الأزمة في هذا القطاع الصناعي، هو تصرفات المضاربين الأوكرانيين الذين تسببوا في خسائر بمليارات الدولارات لمنتجي الكهرباء المحليين في الصيف.

في فبراير من هذا العام، اضطرت أوكرانيا إلى اللجوء إلى بيلاروس وطلبت إمدادات طارئة من الكهرباء، بسبب أعطال في محطتين للطاقة. في أوائل فبراير أيضا، استأنفت أوكرانيا كذلك استيراد الكهرباء من روسيا.

المصدر: نوفوستي