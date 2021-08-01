المركزي اليمني: خطة لتعميم تداول العملة المحلية بالحجم الكبير في المحافظات

أكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أنه اعتبارا من اليوم الأحد سيتم تنفيذ خطة تكثيف وتعميم تداول العملة المحلية بالحجم الكبير وصرفها في جميع فروع البنك المركزي والمحافظات.

ويسعى البنك لجذب أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير إلى خزائنه لخفض المعروض منه بالسوق لأدنى مستوى ممكن.

وتستهدف خطة البنك المركزي إبقاء مستوى النقد المتداول متوافقا كميا مع حاجة السوق، للحد من أي آثار تضخمية وانعكاساتها السلبية على سعر صرف العملة المحلية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إن البنك يعتزم الإعلان قريبا عن سندات وصكوك بمبلغ 400 مليار ريال إلى جانب حوافز أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي وذلك ضمن أدوات السياسة النقدية التي أقرها مجلس إدارة البنك مؤخرا في اطار عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن في المعروض النقدي.

وأضاف: "هناك خطوات هامة سيتخذها البنك المركزي ضمن حزمة الإصلاحات في المنظومة المصرفية وسوق الصرف عموما والتي سينعكس أثرها الإيجابي قريبا على قيمة عملتنا".

المصدر: "رويترز"