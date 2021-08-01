قسائم استهلاكية لفئتين محددتين من الشعب في هونغ كونغ

أعلن وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، أن الحكومة ستصدر قسائم استهلاكية إلكترونية على أقساط بقيمة إجمالية قدرها 5000 دولار لفئتين محددتين.

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وفي خطابه عن الميزانية، أوضح بول تشان أن الحكومة ستصدر قسائم استهلاك إلكترونية على أقساط بقيمة إجمالية قدرها 5000 دولار للمقيمين الدائمين في هونغ كونغ، والوافدين الجدد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

وأضاف تشان أن "الحكومة يجب أن تستفيد بشكل جيد من احتياطاتها المالية لتنشيط السوق، وتحفيز الاقتصاد، وتسهيل التعافي السريع لسوق الاستهلاك والقطاعات الاقتصادية الأخرى في ضوء الوضع الخاص الحاليـ موضحا أن "الحكومة ستحدد مشغلي مرافق القيمة المخزنة المناسبين للمساعدة في تنفيذ المخطط".

وقال تشان إنه سيتم ضخ 1.5 مليار دولار في الصندوق المخصص للعلامات التجارية، والارتقاء والمبيعات المحلية، حيث سيتم رفع سقف التمويل للشركات من 4 ملايين دولار إلى 6 ملايين دولار لكل منها لدعمها في استكشاف أسواق أكثر تنوعا.

المصدر: "news.gov.hk"