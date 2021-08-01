 
مباشر

قسائم استهلاكية لفئتين محددتين من الشعب في هونغ كونغ

مال وأعمال

قسائم استهلاكية لفئتين محددتين من الشعب في هونغ كونغ
Reuters TYRONE SIU
هونغ كونغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qydh

أعلن وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، أن الحكومة ستصدر قسائم استهلاكية إلكترونية على أقساط بقيمة إجمالية قدرها 5000 دولار لفئتين محددتين.

إقرأ المزيد
السجن تسع سنوات لأول مدان في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي
السجن تسع سنوات لأول مدان في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي

وفي خطابه عن الميزانية، أوضح بول تشان أن الحكومة ستصدر قسائم استهلاك إلكترونية على أقساط بقيمة إجمالية قدرها 5000 دولار للمقيمين الدائمين في هونغ كونغ، والوافدين الجدد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

وأضاف تشان أن "الحكومة يجب أن تستفيد بشكل جيد من احتياطاتها المالية لتنشيط السوق، وتحفيز الاقتصاد، وتسهيل التعافي السريع لسوق الاستهلاك والقطاعات الاقتصادية الأخرى في ضوء الوضع الخاص الحاليـ موضحا أن "الحكومة ستحدد مشغلي مرافق القيمة المخزنة المناسبين للمساعدة في تنفيذ المخطط".

وقال تشان إنه سيتم ضخ 1.5 مليار دولار في الصندوق المخصص للعلامات التجارية، والارتقاء والمبيعات المحلية، حيث سيتم رفع سقف التمويل للشركات من 4 ملايين دولار إلى 6 ملايين دولار لكل منها لدعمها في استكشاف أسواق أكثر تنوعا.

المصدر: "news.gov.hk"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا