النقل المصرية: شركة عالمية ستدير القطار الكهربائي السريع دون التدخل في سعر التذكرة

أكدت وزارة النقل المصرية أن أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع "العين السخنة – العلمين"، مستمرة وأن شركة عالمية ستديره، دون التدخل في تحديد سعر التذكرة.

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وقال وزير النقل كامل الوزير، إن القطار الكهربائي السريع سيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديه، منوها إلى أن وزارة النقل تسير على الخطوط الصحيحة لإدخال وسائل نقل حديثة في مصر.

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ"الوطن" إن "وسائل المواصلات الحديثة التي سيتم إدخالها في مصر خلال الفترة المقبلة، مثل القطار الكهربائي والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، ستعمل على إحداث طفرة هائلة في منظومة النقل في مصر"، منوها إلى أن "جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تتم بمواقع العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة العمال والمهندسين والفنيين".

وتابع أن "شبكة القطارات الكهربائية السريعة تضم 7 خطوط جديدة، وأن تكلفة الشبكة الجديدة بالكامل تصل إلى 23 مليار دولار تقريبا"، مضيفا أنه "سيتم تنفيذ مشروع شبكة القطارات السريعة على مرحلتين، بحيث تكون المرحلة الأولى تشمل 5 خطوط بأطوال 1975 كم وتكلفة 22.7 مليار دولار، والمرحلة الثانية مستقبلية وتشمل خطين بأطوال 670 كم وتكلفتها 8.2 مليار دولار".

المصدر: الوطن