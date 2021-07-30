أزمة الوقود تدفع "الخطوط الجوية اليمنية" لإجراءات هبوط مكلفة

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية أن جميع رحلاتها ستضطر للهبوط في مطار جيبوتي للتزود بالوقود اعتبارا من يوم غد السبت، نظرا لعدم توفره في مطار عدن الدولي.

وقالت الشركة في بيان عبر فيسبوك إن الإجراء يأتي حرصا من الشركة على خدمة مسافريها.

وأضافت الشركة أن القرار جاء بسبب رفض الإدارة العليا وقف الرحلات أو المساس بخدمات مسافريها، رغم الخسائر التي ستواجه الشركة علاوة على تكاليف الوقود والهبوط والإقلاع والصيانة بالعملة الصعبة.

يذكر أن الحكومة اليمنية تملك 51 في المئة من أسهم شركة الخطوط الجوية اليمنية، بينما تعود ملكية النسبة المتبقية للسعودية.

وظهرت منذ الخميس بصورة مفاجئة بوادر أزمة وقود حادة في مدينة عدن جنوبي اليمن، وقال سائقو المركبات إن المحطات الخاصة والحكومية أغلقت أبوابها بسبب نفاد مخزونها من الوقود.

بينما قال مسؤول في شركة النفط الحكومية في عدن لوكالة "رويترز" إنه لا توجد أزمة وقود وسيتم ضخه مطلع الأسبوع".

وحول إعلان الخطوط الجوية اليمنية، رجح أن تكون الأزمة ناجمة عن خلاف على سعر صرف الدولار في السوق بين الشركة والتاجر الذي يزودها بالوقود من الخارج.

والخطوط الجوية اليمنية هي الناقل الوطني الوحيد لليمن، وكانت تقدم خدمات النقل للمسافرين وكذلك خدمات الشحن لأكثر من 35 وجهة داخلية وعالمية.

المصدر: "رويترز"