منطقة اليورو تخرج من الركود بأقوى من المتوقع

أظهرت بيانات أولية اليوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أكثر قوة من المتوقع في الربع الثاني 2021، إذ انتعش التكتل من ركود تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو نما اثنين بالمئة على أساس فصلي ليسجل زيادة 13.7 بالمئة على أساس سنوي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة فصلية 1.5 بالمئة وسنوية 13.2 بالمئة.

المصدر: رويترز