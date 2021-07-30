الذهب يتجه لأفضل مكسب أسبوعي فيما يزيد عن شهرين

يتجه الذهب اليوم الجمعة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفعل إشارات متجددة بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب.

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.06% إلى 1829.20 دولار للأونصة، بحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، وبلغت أمس عقود المعدن النفيس أعلى مستوياته منذ 15 يوليو 2021، حيث سجلت 1832.40 دولار للأونصة.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في "ميتلز فوكاس": "خلفية الذهب ما زالت إيجابية... ثمة الكثير من الضبابية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيظل قويا وما يحدث في سوق العمل الأمريكية. ما من إشارة واضحة تشير إلى أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بقوة".

وقفز الذهب 1.4 بالمئة أمس الخميس عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بأن ما زال هناك "بعض المجال لتعافي" سوق العمل الأمريكية، وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة "بعيد جدا".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.51 دولار للأونصة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2652.42 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1055.38 دولار.

المصدر: رويترز