مسؤول مصري يعلن نجاح المفاوضات مع روسيا لتوسيع المنطقة الصناعية

أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس في مصر يحيى زكي، نجاح المباحثات مع روسيا حول توسيع المنطقة الصناعية، مؤكدا الاتفاق على بنود العمل.

وقال زكي إنه "سيتم توقيع العقد النهائي بنهاية العام الجاري لتأسيس شركة لإدارة المنطقة الصناعية"، وأن "هناك اتفاقية بين موسكو والقاهرة من أجل تطوير 5 ملايين متر في منطقة شرق بورسعيد، حيث تم الاتفاق على تحويل الاتفاقية إلى عقد تشغيل على أرض الواقع بين البلدين".

وشهد مشروع المنطقة الصناعية الروسية المقررة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطورا جديدا بالتزامن مع الزيارة التي أجراها زكي إلى روسيا الأربعاء، وما نتج عنه من التوقيع على ملحق للاتفاقية المبرمة بين الجانبين عام 2018، والذي يقضي برفع القيود المفروضة على دخول السوق المصرية، وإتاحة بيع ما يصل إلى 100% من المنتجات المصنعة في المنطقة الروسية في السوق المحلية.

وتبلغ الاستثمارات الروسية المتوقعة في المنطقة الصناعية الجديدة بشرق بورسعيد بنحو 6 مليارات دولار، والتي خصصت لجذب الشركات الروسية العاملة في قطاعات صناعية محددة، وهي تجميع السيارات وخدمات النقل البحري وتصنيع الزيوت، في الوقت الذي أبدت فيه 25 شركة روسية على الأقل اهتمامها بالعمل في المنطقة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT