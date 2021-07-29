تاجر عقارات يتحدث عن أسباب ارتفاع سعر بعض المدافن في مصر

قال محمد عبد الفتاح، تاجر عقارات ومقابر في مصر، إن أسعار المدافن في بعض المناطق تبلغ مليونا و200 ألف جنيه، مبينا أن أسعار المقابر وارتفاعها تقوم على محورين أساسيين.

وبين أن السبب الأول هو أن الدولة تكفل سهولة حصول المواطن على مدفن، "لكن المواطن هنا اللي بيعمل المشكلة، يبقى فيه ناس عاوزة مقابر جنب بيتها"، مضيفا: "السبب الثاني هو الخامات المستخدمة في بناء المقابر، وهذا سبب ارتفاع السعر".

وأشار إلى أن الدولة أنشأت في طريق الفيوم 4371 مقبرة بسعر زهيد جدا، ورغم ذلك لا يوجد إقبال عليها "الناس بتقول بعيد عليا طريق الفيوم أوي، فيه ناس تقول أنا ساكن في الهرم أو الجيزة إيه اللي يوديني الفيوم".

وأكد أن "هذا الأمر أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع الأسعار، وهو تكدس المواطنين في أماكن معينة.. القاهرة الجديدة عملت في طريق العين السخنة مدافن وأعلنت عن قرعة لـ 2249 لا تتجاوز القطعة 45 ألف جنيه، وهي بعيدة نصف ساعة فقط عن القاهرة ومدينة نصر، لكن الأسعار مختلفة، التكدس ده عامل مهم في ارتفاع السعر، الوفاء والأمل تعدي المليون و200 ألف، 40 متر غرفتين".

المصدر: "الوطن"