لحوم البقر الروسية تجتاح أكبر سوق في العالم

قال مصدر في مصرف "روس سيخلوز بنك"، إن حجم صادرات لحوم البقر الروسية إلى الصين، زاد في الربع الأول من هذه السنة بمقدار 20 مرة، بالمقارنة مع العام الماضي.

ونوه المصدر، بأن حجم هذه الصادرات إلى الصين خلال هذه الفترة بلغ 3.7 ألف طن من لحوم البقر، لتتجاوز حصة الصين من صادرات لحوم البقر الروسية نسبة 55 بالمئة.

بشكل إجمالي صدرت روسيا 6.5 ألف طن من لحوم البقر إلى الخارج في الفترة من يناير إلى مارس عام 2021، أي بزيادة تعادل مرتين ونصف المرة تقريبا بالمقارنة مع عام 2020.

По экспорту говядины в Китай Россия обогнала Австралию, Аргентину и Бразилию. И в ближайшие пять лет поставки, скорее всего, продолжат увеличиваться. Не угрожает ли это внутреннему потреблению? https://t.co/O9WPgTq3gXpic.twitter.com/5otowb4vxk — РИА Новости (@rianru) July 29, 2021

وشدد المصدر، على أن روسيا تخطت أستراليا والأرجنتين والبرازيل، في تصدير لحوم البقر إلى الصين.

ويرجح المصدر أن هذه الصادرات ستواصل زيادتها خلال السنوات الخمس المقبلة، وشدد على أن ذلك لن يؤثر على حجم الاستهلاك المحلي للحوم البقر في روسيا.

ومن بين العوامل التي أثرت على زيادة تصدير لحم البقر الروسي إلى الصين، تراجع إنتاج الصين من لحم الخنزير، بسبب انتشار طاعون الخنازير الإفريقي. ومن بين هذه العوامل أيضا، توقف عمل سبعة مصانع للحوم في أستراليا، بسبب وباء كورونا، وهو ما دفع السلطات إلى تعليق تصدير اللحوم من أجل إنعاش الثروة الحيوانية.

وخفضت الأرجنتين صادرات اللحوم إلى الصين بنسبة 50 في المائة، بهدف ضبط الأسعار في السوق المحلية.

ومنذ عدة سنوات تم في البرازيل إغلاق عشرات الشركات الزراعية بسبب عدم الامتثال للشروط الصحية، وهو ما تسبب بتراجع تصديرها إلى الصين.

المصدر: نوفوستي