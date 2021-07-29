في خطوة هي الأولى من نوعها.. مدينة صينية تقدم دعما ماديا للأسر التي لديها أكثر من طفل

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن مدينة بانتشيهوا جنوب غربي الصين، ستقدم إعانات مادية تصل قيمتها إلى 80 دولارا شهريا تقريبا للطفل الواحد، للأسر التي لديها أكثر من طفل.

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وقالت حكومة المدينة إن كل طفل عدا المولود الأول، ولد في يوم 12 يونيو 2021 أو بعده، في إطار سياسات الولادة الصينية، سيحصل على إعانة شهرية قيمتها 500 يوان أي حوالي 76.9 دولار أمريكي، حتى يبلغ عمرهم 3 أعوام.

ويجب على الوالدين والطفل الثاني أو الثالث أن يكون لديهم تسجيل للأسرة في المدينة، لكي يكونوا مؤهلين للحصول على الإعانات.

وتبنت الصين قرارا يسمح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، جنبا إلى جنب مع عدد كبير من الإجراءات الداعمة لتنفيذه. والهدف من ذلك هو تحسين الهيكل الديموغرافي للبلاد وتحقيق تنمية سكانية متوازنة وطويلة الأجل.

وقال يانغ تشينغ قانغ نائب رئيس جمعية السكان الصينية: "في حين أن العديد من الحكومات المحلية في الصين تدرس سياسات تفضيلية لتشجيع الانجاب، فإن حكومة مدينة بانتشيهوا هي أول حكومة تقدم إعانات بناء على عدد الأطفال وتعلن عن السياسة".

وعكفت الصين على تعديل سياستها لتنظيم الأسرة لطفل واحد على مدار العقد الماضي. حيث تم إدخال سياسة الطفلين جزئيا في عام 2013 وتم تنفيذها بالكامل في عام 2015.

ووفقا لآخر تعداد سكاني، أدى هذا التحول في السياسة إلى إنجاب أكثر من 10 ملايين طفل ثان في البلاد.

المصدر: شينخوا