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النفط يقترب من 75 دولارا للبرميل بعد هبوط حاد في المخزونات الأمريكية

مال وأعمال

النفط يقترب من 75 دولارا للبرميل بعد هبوط حاد في المخزونات الأمريكية
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أغلقت أسعار النفط مقتربة من سعر 75 دولارا للبرميل بعد بيانات أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام "برنت" القياسي العالمي جلسة تداول اليوم مرتفعة 26 سنتا، وبنسبة 0.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 74.74 دولار للبرميل بعد أن سجلت يوم الثلاثاء أول انخفاض في ستة أيام.

وهو ما يعيد تركيز السوق إلى شح في الإمدادات بدلا من تزايد الإصابات بـ"كوفيد-19".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط هبطت بمقدار 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو، وتراجعت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 74 سنتا، أو 1 في المئة، لتسجل عند التسوية 72.39 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط بنحو 45 في المئة، منذ بداية العام مدعومة بتعافي الطلب، وقيود على الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+".

المصدر: "رويترز"

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