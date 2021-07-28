"فايزر" الأمريكية تتوقع ارتفاع مبيعاتها المرتبطة بكوفيد

تتوقع شركة "فايزر" الأمريكية تسليم 2.1 مليار جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، الذي انتجته بالاشتراك مع "بايونتيك" الألمانية، وأن يدر اللقاح مبيعات بقيمة 33.5 مليار دولار.

ورفعت شركة "فايزر" بدرجة كبيرة توقعاتها للعائدات المرتبطة بلقاحاتها المضادة لكوفيد، إذ تنتظر تسليم 500 مليون جرعة إضافية مقارنة بالتوقعات السابقة.

وفي شهر مايو الماضي، توقعت الشركة أن تبلغ قيمة مبيعاتها 26 مليار دولار. كما رفعت "فايزر" توقعاتها للأرباح على مدى العام بأكمله.

المصدر: أ ف ب