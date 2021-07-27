إيرادات وأرباح "آبل" الفصلية تتجاوز التوقعات بفضل مبيعات "آيفون" واشتراكات الخدمات

أعلنت "آبل" يوم الثلاثاء عن إيرادات وأرباح فصلية تتجاوز توقعات المحللين بفضل إقبال المستهلكين على شراء أحدث نسخ من هواتفها "آيفون 5 جي" وقفزة للاشتراكات في خدمات الشركة.

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وارتفع إجمالي إيرادات "آبل" 36.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 81.43 مليار دولار في الربع الثاني، وهو ما يفوق توقعات المحللين البالغة 73.30 مليار دولار.

وبلغت الأرباح 21.74 مليار دولار، أو 1.30 دولار للسهم، متجاوزة التقديرات البالغة 1.01 دولار للسهم.

وجاء أقوى نمو لمبيعات "آبل" من الصين، حيث قفزت بنسبة 58 بالمئة إلى 14.76 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

وقالت "آبل" إن مبيعاتها من هواتف "آيفون" بلغت 39.57 مليار دولار، مرتفعة حوالي 50 بالمئة عن مستواها قبل عام ومتجاوزة توقعات المحللين البالغة 34 مليار دولار.

يذكر أن تقريرا لشركة "مايكروسوفت" التكنولوجية العملاقة أشار إلى أن صافي أرباح الشركة في العام 2020-2021 المالي ازداد بنسبة 38%، ليصل إلى نحو 61.3 مليار دولار.

كما حققت شركة "ألفابت" المالكة لـ "غوغل" أرباحا فصلية قياسية بفضل القفزة في الإنفاق على الإعلانات وتسوق المستهلكين عبر الإنترنت.

المصدر: وكالات