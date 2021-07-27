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صافي أرباح "مايكروسوفت" يرتفع إلى 61.3 مليار دولار في 2020-2021

مال وأعمال

صافي أرباح
Reuters DADO RUVIC
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أشار تقرير لشركة "مايكروسوفت" التكنولوجية العملاقة إلى أن صافي أرباح الشركة في العام 2020-2021 المالي ازداد بنسبة 38%، ليصل إلى نحو 61.3 مليار دولار.

وبلغ الربح المخفض للسهم 8.05 دولار مقابل 5.76 دولار في العام المالي الماضي.

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وازدادت الإيرادات خلال الفترة ذاتها بنسبة 17.5%، لتصل إلى 168.088 مليار دولار.

وفي الربع الرابع من العام المالي الأخير، الذي انتهى 30 يونيو الماضي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 46.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبلغت 16.458 مليار دولار، وارتفعت الإيرادات بنسبة 21.3% حتى 46.152 مليار دولار، والربح المخفض للسهم 2.17 دولار مقابل 1.46 دولار قبل عام من ذلك.

المصدر: "نوفوستي"

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