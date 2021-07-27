طفرة الإعلانات ترفع أرباح "ألفابت" المالكة لغوغل إلى مستويات قياسية

حققت شركة "ألفابت" المالكة لـ "غوغل" أرباحا فصلية قياسية بفضل القفزة في الإنفاق على الإعلانات وتسوق المستهلكين عبر الإنترنت.

وأعلنت الشركة أن إيراداتها من الإعلانات عبر "غوغل" زادت بنحو 70 في المئة، في الربع الثاني من العام الجاري إلى 50.44 مليار دولار، بينما قفزت إيرادات إعلانات الفيديو على يوتيوب 83.7 في المئة على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار في الفترة ذاتها، وذلك مع استمرار المعلنين في استخدام الموقع للوصول إلى المشاهدين في المنازل أثناء جائحة فيروس كورونا.

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وزاد إجمالي إيرادات أكبر مزود لمحركات البحث على الإنترنت وإعلانات الفيديو إلى 61.88 مليار دولار، وهو ما يزيد كثيرا عن متوسط توقعات وول ستريت البالغ 56.16 مليار دولار.

وحققت الشركة في الربع الثاني أرباحا بلغت 18.5 مليار دولار، متجاوزة المستوى القياسي السابق البالغ 17.9 مليار دولار الذي سجلته في الربع الأول.

المصدر: "رويترز"