في غضون 10 سنوات.. "مارلبورو" ستختفي من رفوف متاجر المملكة المتحدة

ستتوقف شركة "فيليب موريس إنترناشونال" عن بيع سجائر مارلبورو في المملكة المتحدة في السنوات العشر المقبلة، وفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة جاسيك أولتشاك، إن العلامة التجارية (مارلبورو) ستختفي من رفوف المحلات كجزء من استراتيجية التنويع لشركة "فيليب موريس إنترناشونال".

وأعربت الشركة عن أملها في أن يتحول العملاء إلى بدائل أقل ضررا. وبذلك تسعى "فيليب موريس" إلى التخلص التدريجي من التدخين التقليدي بعدما باعت سجائر "مارلبورو" في المملكة المتحدة لأكثر من 100 عام.

وتهدف الشركة بحلول العام 2025 إلى تحقيق نصف إجمالي إيراداتها الصافية من منتجات غير مرتبطة بالدخان، وذلك بعد أن شكلت إيرادات هذه المنتجات ما يقارب ربع صافي الإيرادات في العام الماضي.

المصدر: وكالات