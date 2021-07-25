مسؤول: إجمالي منح النفط السعودية لليمن يتجاوز 4 مليارات دولار

أعلن محمد اليحيا نائب مدير عام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن أن "إجمالي قيمة منح المشتقات النفطية التي قدمتها السعودية لليمن بلغ 4 مليارات و200 مليون دولار".

وتزامنا مع استقبال دفعة جديدة من منحة مشتقات نفطية مقدمة من السعودية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في ميناء الزيت بمحافظة عدن جنوبي البلاد، قال اليحيا في بيان له إن "المنحة تهدف إلى تشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء والمساهمة في تخفيف العبء على ميزانية الحكومة اليمنية بالإضافة إلى خفض إجمالي إنفاق الحكومة لشراء المشتقات النفطية".

وأضاف أن "المنحة النفطية السعودية الحالية لقطاع الكهرباء في اليمن استمرار لمنح سابقة قدمتها المملكة لليمن طوال المراحل الماضية بقيمة إجمالية تبلغ 4.2 مليار دولار وذلك بهدف المساهمة في دعم الاقتصاد اليمني".

وهذه الشحنة الثالثة التي تصل إلى عدن وتتألف من 75 ألف طن متري من الديزل مخصصة لتغذية محطات توليد الكهرباء في المدينة الساحلية التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة.

وينتظر أن تصل عدن خلال الأيام القليلة المقبلة سفينة أخرى تحمل 40 ألف طن مازوت مخصصة للكهرباء استكمالا للدفعة الثالثة.

وكانت السعودية أعلنت في مارس عن تقديم منحة مشتقات نفطية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تشمل 351304 أطنان من المازوت و909591 طنا من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لمدة عام لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

ووصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عدة دفعات من منحة المشتقات النفطية إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة.

المصدر: "رويترز"