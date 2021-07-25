مكتب أبوظبي الإعلامي: تخفيض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة 94%

ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي الأحد أن أبوظبي ستخفض رسوم تأسيس الأعمال إلى ألف درهم (272.27 دولار) بانخفاض 94 % عن المعدل الحالي وذلك اعتبارا من 27 يوليو بهدف تمكين القطاع الخاص.

وحسب المكتب الإعلامي، قررت الإمارة أيضا تخفيض تكاليف تجديد الرخص التجارية الحالية إلى ألف درهم.

وأضاف المكتب أن الرسوم الاتحادية الخاصة بتأسيس الأعمال وتجديدها ستظل كما هي.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)

المصدر: "رويترز"