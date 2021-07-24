بعد تعديل أسعار البنزين.. السلطات المصرية تضع حدا للشائعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء في بعض المواقع الإلكترونية حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس تزامنا مع تعديل أسعار البنزين في البلاد.

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وقال المركز إنه "تواصل مع وزارة التنمية المحلية، التي نفت تلك الأنباء، وإنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنا مع تعديل أسعار البنزين".

وتابع أن "تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة".

وشدد على أن وزارة التنمية المحلية "كثفت الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة، لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، المتضمن خط السير والأجرة المقررة، لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT