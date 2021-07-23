معرض "ماكس 2021" الدولي للطيران.. قيمة العقود والصفقات الموقعة

كشفت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، إحدى منظمي معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، عن أنها وقعت عقودا خلال المعرض الحالي في موسكو بقيمة 230 مليار روبل (حوالي 3.11 مليار دولار).

إقرأ المزيد

وقال رئيس "روستيخ" سيرغي تشيميزوف: "تجاوزت نتائج المعرض الجوي كل التوقعات. وقعت شركاتنا اتفاقيات مع شركاء بقيمة تجاوزت 230 مليار روبل"، وفقا لما ذكرته الدائرة الصحفية لـ"روستيخ".

وأضاف تشيميزوف، أن معرض "ماكس" هذا العام كان واسع النطاق وغنيا بالمعروضات ومنتجات صناعة الطيران الروسية.

وعرضت "روستيخ"، التي تضم شركات روسية رائدة في مجال الطيران وصناعة المعدات العسكرية، حوالي 500 نموذج من المنتجات خلال المعرض الجوي الحالي، بما في ذلك 50 منتجا جديدا.

وقبل ذلك أفادت "روس أوبورون اكسبورت"، وهي شركة تابعة لـ"روستيخ" وتدير معظم صادرات الأسلحة والمعدات الروسية، بأنها أبرمت صفقات لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية خلال معرض "ماكس 2021" بقيمة مليار يورو.

وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي في ضواحي موسكو فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، وسط مشاركة دولية واسعة، ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية. ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مدينة جوكوفسكي من 20 وحتى 25 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي