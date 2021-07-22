"لا سفن عالقة في السويس ولا قراصنة صوماليين".. مسؤول روسي يتحدث عن آفاق خط ملاحي جديد

عرض رئيس شركة بناء السفن المتحدة الروسية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآفاق المستقبلية لممر "شمال-جنوب" عبر روسيا، مشيرا إلى مزايا هذا المسار مقارنة بممرات الشحن التقليدية.

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وخلال اجتماع عقد اليوم أطلع رئيس الشركة أليكسي رخمانوف، الرئيس الروسي على المشاريع التي تقوم شركة بناء السفن المتحدة الروسية بتنفيذها، وقال إنه سيتم البدء هذا العام بتطوير سفينة حاويات كبيرة بغرض استخدامها لشحن البضائع عبر ممر الشحن "شمال - جنوب"، وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن الكرملين حول الاجتماع.

وتكمن الفكرة في استخدام السفينة لنقل البضائع من شمال إيران عبر بحر قزوين ومن ثم عبر نهر الفولغا إلى سان بطرسبورغ ومن ثم إلى هلسنكي عاصمة فنلندا.

وقال رخمانوف: "هذه فرصة لنقل البضائع من شمال إيران أو في غرب الصين إلى هلسنكي عبر ميناء أوليا (ميناء على نهر الفولغا). ستبحر السفينة بسرعة 19 كيلومترا في الساعة وستستغرق الرحلة مدة 7 - 8 أيام، بعيدا عن القراصنة الصوماليين ولا مشاكل مع السفن العالقة في قناة السويس".

وأكد أن هذا المسار يعد بديلا جيدا للطرق البحرية القائمة والسؤال الرئيسي الآن هو التكلفة، وقال إن "شركات النقل تقوم الآن بدراسة التكلفة".

المصدر: RT