سهم "غازبروم" الروسية يصعد في ظل أنباء عن التوصل إلى اتفاق حول "السيل الشمالي-2"

صعد سهم شركة الغاز الروسية "غازبروم"، اليوم الخميس، بنحو ملحوظ بعد أنباء عن توصل الولايات المتحدة وألمانيا إلى اتفاق بشأن مشروع "السيل الشمالي-2".

وفي بداية التعاملات صعد سهم "غازبروم" بنسبة 1.89% إلى 283.14 روبل، وذلك بعدما كان قد أغلق في تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع نسبته 1.05% عند 277.88 روبل، وفقا لموقع وكالة "بلومبرغ".

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وجاء الارتفاع بعد تقارير إعلامية أفادت بتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى اتفاق حول "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا. وكان هذا المشروع قد لقي سابقا معارضة كبيرة من قبل واشنطن.

ويتزامن ذلك مع قرب الانتهاء من مد أنبوبي الغاز، حيث أفادت الشركة المسؤولة عن المشروع بأنه تم مد معظم أنبوبي "السيل الشمالي-2"، الذي تمتلك "غازبروم" فيه حصة الأسد.

من جهته علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على المشروع قائلا، إنه من المستحيل إيقاف بنائه، كونه اكتمل بنسبة 99%، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" عن تجمع الصحفيين في البيت الأبيض.

المصدر: RT