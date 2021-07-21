مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي يتوقع تخلف الحكومة عن سداد دينها

توقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي وهو هيئة غير حزبية، ألا تتمكن وزارة الخزانة من سداد التزاماتها وتمويل برامج محددة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

وأوضح المكتب أن هذا التخلف عن السداد سيحصل إذا لم يقر الكونغرس تشريعا يمدد سلطة الاقتراض للوزارة.

وقال المكتب: "إذا حدث ذلك، فلن تكون الحكومة قادرة على سداد التزاماتها بالكامل وتؤجل سداد مدفوعات أنشطتها، أو تتخلف عن سداد التزامات ديونها، أو الأمرين".

المصدر: "رويترز"