مسح مالي: اليوان الصيني ينافس الدولار ويتجه ليصبح عملة عالمية

أظهر مسح صادر عن "منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية" أن اليوان قد يصبح عملة عالمية، حيث تخطط نحو ثلث المصارف المركزية في العالم لزيادة احتياطياتها من العملة الصينية.

ووفق مسح "المستثمر الحكومي العالمي" الذي ينشره "منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية" سنويا وهو مؤسسة فكرية مستقلة تنشط في بريطانيا والولايات المتحدة، فإن 30 في المئة من المصارف المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من اليوان على مدى العامين القادمين.

وحسب "المنتدى"، فإن حصة اليوان حاليا تعادل 10 في المئة من احتياطيات النقد الأجنبي للمصارف المركزية.

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وأظهر المسح أن 20 في المئة من تلك المصارف تخطط لتقليص حيازاتها من الدولار الأمريكي خلال عامين، بينما يخطط ما نسبته 18 في المئة منها لتقليص حيازاته من اليورو.

وحسب المسح فإن المصارف المركزية، وصناديق الثروات السيادية، وصناديق التقاعد، تحتفظ بمستوى قياسي من الأصول بواقع 42.7 تريليون دولار.

المصدر: وكالة "الأناضول"