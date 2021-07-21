شركات عالمية حاضرة في "ماكس 2021" رغم العقوبات الغربية على موسكو

يشهد معرض "ماكس" الدولي للطيران هذا العام مشاركة فعالة من قبل شركات عالمية تنشط في صناعة الطيران متجاهلة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

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وفي مقدمة المشاركين عملاقا الطيران الأمريكي "بوينغ" والفرنسي "إيرباص"، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشركات الناشطة في هذا المجال.

ووفقا لموقع معرض "ماكس 2021" فإن 77 شركة أجنبية تشارك في هذا الحدث، الذي يعرض خلاله أحدث ما تم التوصل إليه في صناعة الطيران بروسيا.

واللافت أن معظم الشركات المشاركة من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة، إلى جانب شركات من الهند والصين وكوريا الجنوبية.

وتأتي مشاركة الشركات الأجنبية على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على شكل عدة حزم من العام 2014. وقد أكد العديد من الخبراء عدم فعالية هذه العقوبات ودعوا لرفعها كونها تعيق الأعمال المشتركة.

وانطلقت أمس الثلاثاء فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، وسط مشاركة دولية واسعة ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مدينة جوكوفسكي في ضواحي العاصمة موسكو من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، ولعموم الجمهور سيفتح المعرض أبوابه يوم الأربعاء (21 يوليو 2021).

المصدر: RT