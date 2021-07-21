شوغاييف: 5 دول مهتمة بقاذفة "سو-34" واقترحنا على الهند تطوير "سو-30"

قال دميتري شوغاييف مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، للصحفيين، إن خمس دول أبدت الاهتمام بالقاذفة الروسية الحديثة "سو-34".

وأضاف شوغاييف، في حديثه على هامش معرض "ماكس-2021": "نقوم بتنفيذ أعمال التسويق، هناك حوالي خمس دول مهتمة بهذه الطائرة. لكن لا توجد عقود حتى الآن".

وذكر شوغاييف، أن روسيا سلمت الهند مقترحات لتحديث مقاتلات"سو-30 م ك ي" العاملة في سلاح الجو الهندي.

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ونوه شوغاييف، بأن روسيا تجري مباحثات أولية مع الشركاء بشأن توريد محتمل لمقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو-57ي" متعددة المهام.

ووفقا له، تبقى الأولوية لتسليم طائرات"سو-57" إلى القوات الجوية الروسية، لكن هناك اهتمام كبير بهذه الطائرة الواعدة والباهظة الثمن، من جانب بعض الدول.

وقال شوغاييف، إنه يوجد اهتمام فعلي بأحدث مروحية هجومية روسية من طراز Mi-28NM، من جانب بعض الدول.

المصدر: تاس