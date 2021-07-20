بوتين: طائرة "إم أس -21" ستدخل نطاق الخدمة قريبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن طائرة "إم أس -21" الروسية، ستدخل نطاق الخدمة في المستقبل القريب.

وأضاف الرئيس بوتين، في كلمته خلال افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر للطيران والفضاء "ماكس-2021": "في المستقبل القريب، يجب أن تدخل إلى الخدمة طائرة إم أس -21 الروسية الحديثة".

وذكر أنه تم لأول مرة في المعرض الحالي، تقديم وعرض هذه الطائرة المزودة بمحركات وطنية روسية".

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يذكر أن طائرة "إم أس - 21" طائرة مدنية قريبة ومتوسطة المدى من الجيل الجديد، وجرت رحلتها الأولى عام 2017، وقريبا ستبدأ في نقل الركاب بعد إتمام اختباراتها. ويتوقع أن تكون "آيرفلوت" الروسية أول شركة تستخدمها.

المصدر: نوفوستي