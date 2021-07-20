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للمرة الأولى في نحو شهر.. عملة "البيتكوين" تهبط دون حاجز مهم

مال وأعمال

للمرة الأولى في نحو شهر.. عملة
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت عملة "البيتكوين" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، دون مستوى 30 ألف دولار، الحاجز النفسي المهم، وذلك للمرة الأولى في نحو شهر.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة "البيتكوين"، الأكثر شهرة في العالم، بنسبة 6.16% إلى 29762.22 دولار، وفقا لموقع "كوين ديسك".

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول عملة "البيتكوين" في نحو عام:

للمرة الأولى في نحو شهر.. عملة

يشار إلى أن عملة "البيتكوين" آخر مرة انخفضت فيها إلى هذا المستوى في 22 يونيو الماضي.

المصدر: RT + نوفوستي

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