للمرة الأولى في نحو شهر.. عملة "البيتكوين" تهبط دون حاجز مهم

تراجعت عملة "البيتكوين" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، دون مستوى 30 ألف دولار، الحاجز النفسي المهم، وذلك للمرة الأولى في نحو شهر.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة "البيتكوين"، الأكثر شهرة في العالم، بنسبة 6.16% إلى 29762.22 دولار، وفقا لموقع "كوين ديسك".

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول عملة "البيتكوين" في نحو عام:

يشار إلى أن عملة "البيتكوين" آخر مرة انخفضت فيها إلى هذا المستوى في 22 يونيو الماضي.

المصدر: RT + نوفوستي